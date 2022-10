Raccolta porta a porta: al via il completamento del San Paolo in vigore i nuovi calendari di raccolta nei territori già coperti dal servizio

BARI - Come annunciato, a partire da oggi, lunedì 3 ottobre, sarà completata la copertura del servizio di raccolta differenziata porta a porta sul territorio del quartiere San Paolo e, contestualmente, entreranno in vigore i nuovi calendari nei territori già serviti, come di seguito specificato: