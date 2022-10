Msc Crociere rivela i dettagli dell'itinerario invernale di Msc Splendida sul Mar Rosso

GINEVRA - MSC Crociere offrirà un itinerario arricchito di 7 notti nel Mar Rosso per la stagione invernale 2022/2023 a bordo di MSC Splendida, con 33 escursioni a terra disponibili, tra cui l'aggiunta de Il Cairo, in Egitto, e tre porti d'imbarco a Sokhna Port e Safaga sempre in Egitto e Gedda in Arabia Saudita.Le crociere di 7 notti a bordo di MSC Splendida faranno scalo al porto di Sokhna, a Safaga per Hurghada e Luxor, in Egitto; ad Aqaba per Petra, in Giordania; a Gedda per AlUla, e Yanbu, in Arabia Saudita.La Compagnia ha anche presentato la possibilità di vivere un'esperienza di 9 notti con il programma "Stay&Cruise" con un soggiorno pre crociera di due notti a Il Cairo prima del viaggio di 7 notti a bordo della nave.Un soggiorno prolungato di 13 ore nel porto di Sokhna, in Egitto, consente di visitare la Grande Piramide di Giza, l'unica rimasta tra le "Sette Meraviglie del Mondo", una meta imperdibile e irripetibile.In ogni porto è disponibile un programma di escursioni a terra che consente agli ospiti di scoprire ed esplorare incredibili luoghi e attrazioni in questa affascinante parte del mondo:aprite le porte della capitale egiziana, con attrazioni di livello mondiale da non perdere. Immergetevi nella storia visitando la Grande Piramide di Giza, uno spettacolo meravigliosamente ben conservato con l'ultima antica meraviglia del mondo ancora intatta.Situata sul fiume Nilo, Il Cairo è anche conosciuta come la "città dei mille minareti", arricchita dalle sue famose moschee, tra cui la splendida Cittadella di Saladino, madrase, hammam (terme) e fontane. Le visite ai vivaci bazar offrono l'opportunità di contrattare il miglior prezzo per un souvenir che ricordi l'incredibile e vivace città.La città portuale di Safaga si trova proprio lungo la splendida costa della famosa località turistica di Hurghada, nota per la sua incredibile vita da spiaggia. Qui potrete scoprire splendide spiagge di sabbia bianca che si estendono lungo la costa sia a nord che a sud della città, il luogo perfetto per prendere il sole.Chi desidera vivere un'esperienza unica può esplorare la grandezza dell'antica città di Luxor. Scoprite dove regnavano i faraoni e fate un salto indietro nel tempo visitando il Tempio di Luxor o il Tempio di Karnak, oppure recatevi alla famosissima Valle dei Re.: Tra le attrazioni di maggior pregio rientra la visita alle Meraviglie di Petra, l'antica città e sito Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nel mezzo del deserto giordano. Dopo essere rimasto nascosto per secoli, questo gioiello dell'ingegneria antica è stato riscoperto nel 1812. Scavata nella roccia dagli Arabi Nabatei più di 2.000 anni fa, serviva come capitale e presentava un sofisticato sistema di condotte idriche che trasformava la città in un'oasi artificiale.: la seconda città più grande dell'Arabia Saudita fonde storia e modernità e offre un assaggio del vero stile mediorientale. Un tour della Città, tra cultura e Storia, offre un viaggio attraverso secoli di tradizioni locali.Lo straordinario sito archeologico di Hegra è diventato il primo patrimonio mondiale dell'UNESCO in Arabia Saudita e offre più di 100 monumenti. L'antica città di AlUla è situata in un contesto desertico tra le montagne dell'Hijaz, dove nel corso dei secoli si sono radunati pellegrini, viaggiatori e coloni permanenti. Circondata da un'antica oasi, la città vecchia di AlUla è dominata da una cittadella risalente al X secolo e conta circa 900 case in mattoni, 400 negozi e un suggestivo labirinto di vicoli e piazze.Conosciuta come "la capitale delle immersioni dell'Arabia Saudita", Yanbu offre agli amanti dell'avventura la possibilità di fare snorkeling nei pressi della barriera corallina di Iona, dove si può ammirare un caleidoscopio di pesci, flora marina e il relitto affondato della nave britannica Iona. Godetevi questa avventura nuotando nelle acque cristalline di Yanbu, con alcuni dei sistemi di barriera corallina più sorprendenti al mondo. Per gli ospiti che preferiscono rilassarsi e godersi il sole, il Baridi Island Getaway offre ore di relax, divertimento, sole e un mare cristallino in un luogo appartato di Baridi Island.