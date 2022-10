Ragazzo aggredito dal branco in centro a Bari: continuano le indagini





Rimane da accertare se il ragazzo fosse solo al momento dell'aggressione. La vittima dell'aggressione fu ricoverata in codice rosso al Di Venere riportando ferite giudicate guaribili in trenta giorni.

BARI - Proseguono le indagini della polizia sul pestaggio ai danni del giovane di Ceglie del Campo (Ba) avvenuto il 6 ottobre in centro a Bari. Al momento gli investigatori starebbero visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, mentre la vittima ha affermato - secondo quanto riportato dai media locali - di non conoscere i suoi aggressori. Non ci sono testimoni al momento.