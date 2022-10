San Pio, donata a Salice opera di Rosalba Fantastico

Rosalba Fantastico è autrice di molte opere a tema religioso: si ricordano, in particolare, Santa Chiara e il Beato Pier Giorgio Frassati attualmente collocate ai lati del presbiterio della Chiesa di Santa Chiara a Brindisi.



Di tutto rilievo il cv: già docente di Beni Culturali e Storia dell’Arte nei licei baresi e di Arti Visive a Torino. Pittrice sin da giovanissima, le sue opere sono state commissionate da istituzioni e personalità del mondo della politica, chiesa, medicina, cultura e fanno parte di collezioni pubbliche e private nel mondo. Mostre e riconoscimenti ovunque.



Ha collaborato a tv e giornali, è autrice e illustratrice di pubblicazioni letterarie. Dall’11 al 13 di questo mese sarà a Smederevo, ospite dell’Associazione nazionale poeti della Serbia (53^ edizione Smederevo Poets Autumn) con un‘opera bilingue: italiano/serbo.



“Ode ai Sette Vizi Capitali”, la sua ultima opera teatrale (cura anche la regia), è in tournée nei teatri di tutta Italia e arriverà nel Salento a dicembre.

“San Pio in confessionale” (Il coraggio di non assolvere per redimere, olio su tela cm. 60 x 80). E’ il titolo dell’opera che l’artista pugliese Rosalba Fantastico di Kastron ha donato alla parrocchia “Santa Maria Assunta” di Salice Salentino (Lecce), il suo paese di origine (oggi vive a Bari-Santo Spirito).“E’ stata una giornata di grandi emozioni – ha detto fra l’altro l’artista – a volte le parole non riescono a esprimere quel che si prova. Tornare al mio paese in una circostanza così solenne è stata un’esperienza destinata a restare fra i momenti più intensi della mia vita. Qui sono nata e ho mosso i primi passi fisicamente, spiritualmente, artisticamente… Il mio cuore palpita per questa comunità”.Il dipinto è stato donato per devozione e benedetto durante la messa celebrata da don Massimo Alemanno alla presenza delle autorità politiche cittadine (fra cui il delegato alla Cultura Luigi Palazzo), gli amici di Bari, Lecce e Copertino. Ha aggiunto: “Ho condiviso la mia emozione con Rosanna Calcagnile, direttrice di Calcagnile Academy di Lecce e vice presidente dei Lions Santa Croce, Adolfo Urso, direttore amministrativo della scuola, il Cif (Centro Italiano Femminile) di Copertino con la presidente Simona Russo e Rosario Faggiano di Spazio Aperto Salento”.E concluso, emozionatissima: “San Pio è stato consegnato alla devozione e la preghiera e sono convinta che se un solo fedele troverà conforto, consolazione, sostegno, coraggio e speranza, sarà stato proprio lui a guidare la mia mano...”.