Scholz: "Occorre evitare conflitto tra Russia e Nato"

“La Germania ha garantito la consegna all'Ucraina di oltre 100 carri armati che possono essere utilizzati immediatamente, provenienti da Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Grecia. La logistica, i pezzi di ricambio e le munizioni per questi carri armati sono disponibili in Ucraina". "Stiamo cercando di garantire rifornimenti anche da altri Paesi -insiste- ma resta il fatto che la fornitura di armi è legata a un principio molto chiaro: nessuna azione unilaterale.

BERLINO - Il cancelliere tedesco Olaf Scholz non crede che la guerra russa contro l'Ucraina degeneri in una guerra mondiale ma invita a "tenere presente il rischio" e dunque alla cautela: "In una situazione di pericolo simile va evitato qualsiasi passo imprudente. Non si deve arrivare a unconfronto diretto tra Russia e Nato", ha detto al quotidiano La Repubblica. Nell'intervista Scholz spiega anche perchè Berlino neghi a Kiev i carri armati Leopard che, se colpiti, permettono a volte ai soldati di uscire e mettersi in salvo (perchè non esplodono bruciando con l'equipaggio a bordo).