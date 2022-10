Serie B: l'Ascoli vince 2-1 in casa col Cagliari

Nel posticipo della decima giornata di andata di Serie B il l’Ascoli vince 2-1 al “Del Duca” con il Cagliari. Nel primo tempo al 23’ Pavoletti dei sardi non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 33’ i marchigiani passano in vantaggio con Dionisi su rigore concesso per un fallo del portiere Radunovic su Lungoyi. Al 38’ Nandez dei sardi va vicino al gol.

Nel secondo tempo al 36’ l’Ascoli raddoppia con Mendes con una conclusione di destro su passaggio di Collocolo. Al 40’ il Cagliari accorcia le distanze con Pavoletti con un tocco di sinistro. Al 44’ Altare dei sardi sfiora il pareggio. L’Ascoli ha 15 punti e si avvicina alla zona play off. Il Cagliari resta a 14 punti.