Furti e rapine ad autotrasportatori tra Bat e Foggia: 12 arresti

ANDRIA (BT) - La Polizia stradale, al termine di una vasta indagine su un’associazione per delinquere con base ad Andria (Bt), che avrebbe commesso furti e rapine ad autotrasportatori, sta eseguendo in queste ore 12 ordinanze di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di persone residenti nella provincia Barletta-Andria-Trani e nella provincia di Foggia. A coordinare le indagini la Procura di Trani.I particolari dell’operazione saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle ore 11.30 nella Questura di Andria.