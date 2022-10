Serie C: il Monopoli pareggia 2-2 fuori casa col Monterosi





Nel primo tempo al 12’ i laziali passano in vantaggio con Verde con un tocco a porta vuota. Al 20’ i biancoverdi pareggiano con Piccinni con una girata al volo di destro su cross di Viteritti. Nel secondo tempo al 12’ il Monopoli passa in vantaggio con Falbo con una conclusione rasoterra. Al 95’ il Monterosi pareggia con Tolomello con un siluro di sinistro da oltre venti metri. I biancoverdi hanno 14 punti in classifica.

- Nel posticipo della decima giornata di andata del girone C di Serie C il Monopoli pareggia 2-2 al “Rocchi” di Viterbo con il Monterosi. Sulla panchina dei pugliesi debutta il nuovo allenatore Giuseppe Pancaro, subentrato a Giuseppe Laterza esonerato dopo la sconfitta 1-0 al “Veneziani” con il Catanzaro.