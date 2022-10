Serie B, Palermo: Eugenio Corini vicino all'esonero?

FRANCESCO LOIACONO - In Serie B il tecnico del Palermo Eugenio Corini rischia l’esonero. Potrebbe essere decisiva la partita che i rosanero siciliani giocheranno nell’undicesima giornata di andata Sabato 29 Ottobre alle 14 al “Braglia” col Modena.

Il Palermo è penultimo con 9 punti insieme al Benevento al Venezia e al Como. Dopo il pareggio 0-0 al “Barbera” col Cittadella la squadra siciliana è stata contestata dai tifosi. Il Palermo aveva ambizioni di promozione in Serie A, ma dovrà cercare di evitare la retrocessione in Serie C. Nel caso di una sconfitta a Modena, Corini potrebbe lasciare la panchina. Se così dovesse essere, si fanno i nomi di Alfredo Aglietti e Roberto Stellone per l’eventuale sostituto.