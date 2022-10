Il Puglia Wine Festival a Rutigliano nel ponte di Ognissanti

- Per il lungo ponte di Ognissanti, Rutigliano si prepara ad ospitare "La festa del vino e dei sapori d’autunno". Da sabato 29 ottobre e fino a martedì 1 novembre l’associazione SensAzioni del Sud, in collaborazione con il Comune di Rutigliano e tante realtà cittadine, propone la terza edizione del "Puglia Wine Festival" che, dopo due annate di grande successo ad Alberobello, migra nel cuore del comune noto per l’arte del fischietto in terracotta come per la cultura dell’uva.