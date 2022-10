Serie C: il Foggia sfida fuori casa la Viterbese

Nella Viterbese sulle fasce Megelaitis e Mbaye. Trequartista Polidori. In avanti Rodio e Marotta. Arbitrerà Enrico Maggio della sezione di Lodi. Per quanto riguarda la società, dopo l’arresto del presidente del Foggia Nicola Canonico, Davide Pelusi entra nel Consiglio di Amministrazione.

- Nell’undicesima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia sfiderà domani alle 14,30 al “Rocchi” la Viterbese. Per i dauni sarà una gara insidiosa. I laziali cercheranno un successo per risalire in classifica. I rossoneri pugliesi dovranno vincere per avvicinarsi alla zona play off. Nel Foggia esterni Petermann e Di Noia, Regista Costa. In attacco Vuthaj e D’ Ursi.