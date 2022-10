Serie A, il Lecce perde 2-0 a Bologna

Nel secondo tempo al 4’ Di Francesco dei salentini va vicino al gol. Al 5’ Baschirotto dei giallorossi pugliesi di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 34’ Orsolini degli emiliani sfiora la rete. Quarta sconfitta in trasferta per il Lecce dopo quelle per 1-0 al “Mapei Stadium” col Sassuolo per 1-0 al “Grande Torino” col Torino e per 2-1 all’ “Olimpico” con la Roma. I salentini sono quartultimi con 8 punti.

Nell’ undicesima giornata di andata di Serie A il Lecce perde 2-0 al “Dall’ Ara” con il Bologna. Nel primo tempo al 13’ gli emiliani passano in vantaggio con Arnautovic su rigore concesso per un fallo di Gendrey su Aebischer. Al 34’ il Bologna raddoppia con Ferguson di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Barrow.