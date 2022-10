Serie A: la Roma espugna San Siro, Dybala e Smalling mettono Inzaghi nei guai

via Inter fb





Nella prima fase di gioco Barella prova è tra i nerazzurri più propositivi, ma la manovra generale è impacciata. Dzeko segna dopo una mischia tra giallorossi e nerazzurri, ma quando calcia è in fuorigioco. Ci prova dal limite dell'area anche Calhanoglu sfiorando il palo. Poi il lancio indovinato di Barella trova pronto Dimarco che batte Rui Patricio. L'Inter però non domina, la Roma è sempre attenta e gioca sfruttando la velocità di Spinazzola. Dai piedi del laterale giallorosso esce l'assist su cui Dybala calcia al volo e batte Handanovic.





La Roma acquista maggior fiducia grazie anche all'ingresso nel secondo tempo di Abraham. Mentre poco alla volta Asllani entra nel vivo del gioco con maggior fiducia Calhanoglu colpisce la traversa. Il colpo di testa di Smalling su cross di Pellegrini, poi, fa calare il gelo sul Meazza. Il raddoppio porta i romanisti a difendere il risultato, sebbene gli ingressi di Correa e Mhkitaryan non creino pericolosità. La Roma torna nella capitale convinta di un grande risultato. L'Inter deve urgentemente trovare convinzioni.

La Roma espugna San Siro, l'indimenticabile Mourinho, assente dalla panchina per squalifica, sgambetta l'Inter. La squadra di Inzaghi si allontana in modo traumatico dagli obiettivi stagionali. I giallorossi ribaltano l'1-0 firmato dal tocco preciso e angolato di Dimarco, riuscendo a difendersi dalle vampate di gioco interista affidato in mezzo al campo ad Asllani. Con Dybala e Pellegrini c'è Zaniolo al posto di Abraham.