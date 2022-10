Serie A: Tonali tiene in scia il Milan, al Bentegodi finisce 1-2

via Ac Milan fb





Nella ripresa gli scaligeri provano a pungere il Diavolo e prendono la traversa con Piccoli, ma subiscono il vantaggio rossonero all'81 con Tonali che lanciato da Rebic colpisce Montipo' per lo 1-2 per la vittoria rossonera, che tiene il Milan in scia scudetto dietro Atalanta e Napoli.

- Il Milan poco brillante ma vincente al Bentegodi contro il Verona. Il risultato si sblocca già nel primo tempo con i rossoneri che passano in vantaggio già al 9' con l'autogol di Miguel Veloso che devia in porta nel tentativo di interrompere la triangolazione Leao-Giroud. Il Verona, guidato dal neo allenatore Bocchetti, rimette la situazione in parità con Gunter che al 19' che supera Tatarusanu anche grazie alla sfortunata deviazione di Gabbia.