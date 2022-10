via Juventus fb

- Il Derby della Mole va alla Juventus che vince 0-1 grazie ad un lampo si Vlahovic. Dopo un primo tempo noioso senza particolari occasioni per entrambe le squadre. Nella ripresa i bianconeri passano in vantaggio con Vhlaovic, bravo a deviare in rete una spizzata di testa di Danilo. Gli uomini di Allegri vincono un derby poco esaltante e volano a 16 punti. Male il Torino che senza attaccanti non ha potuto pungere ed ora è ferma all'undicesimo posto.