Sicurezza informatica e Privacy: il 28 ottobre evento formativo/informativo a Lecce

LECCE - L’ A.I.P. – ITCS (Associazione Informatici Professionisti) organizza l’evento "ICT Security & Privacy Friday" in programma il 28 ottobre. - L’ A.I.P. – ITCS (Associazione Informatici Professionisti) organizza l’evento "ICT Security & Privacy Friday" in programma il 28 ottobre.





A quattro anni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (GDPR UE679/2016) l’attenzione per la sicurezza informatica appare sempre più una priorità inderogabile. La cybersicurezza rientra (dovrebbe rientrare!) ormai nella mission di aziende pubbliche e private. Il rischio di "data breach" ("una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati") è sempre più presente. Per non parlare degli attacchi criminali. Per fare un solo esempio ricordiamo che in piena pandemia il sistema informatico del servizio sanitario del Lazio ha subito un attacco ransomware che ha paralizzato per qualche giorno le ASL. Ma potremmo fare tanti altri esempi. La tutela dei dati personali riguarda tutti, non solo le aziende. Va detto che, vuoi per la complessità e la quantità di norme, regolamenti, circolari, provvedimenti del Garante, vuoi per qualche sottovalutazione di troppo, c’è ancora molto da lavorare per una più diffusa cultura della "Privacy". Per questo assumono particolare rilevanza gli incontri tematici organizzati dagli esperti del settore, come i professionisti dell’AIP-ITCS che torna ad organizzare, in presenza, dopo due edizioni online, l’evento "ICT Security & Privacy Friday" giunto alla VII edizione. Un evento formativo / informativo concentrato sul focus della sicurezza informatica e applicazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR) applicato alle PMI, PA e professionisti.

Il format, oramai collaudato, è strutturato su due sessioni:

- la sessione del mattino rivolta a aziende, pubblica amministrazione, scuole, strutture sanitarie, socio-sanitarie e studi professionali;

- la sessione del pomeriggio sull’approfondimento di temi tecnici rivolta principalmente a tecnici e consulenti informatici, RPD/DPO, Responsabili per la Transizione Digitale, società ICT, Responsabili privacy aziendali.

Una intera giornata per discutere e confrontarsi sulle criticità, vulnerabilità, strategie, esperienze e soluzioni relative all’applicazione della sicurezza informatica e protezione dei dati personali orientate a salvaguardare il patrimonio informativo aziendale e garantire una continuità operativa.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-ict-security-privacy-friday-437136165037.