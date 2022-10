Smart si ribalta in via La Pira: 2 feriti

BARI - Brutto incidente a Bari, in via Giorgio La Pira, nei pressi di strada Pezze del Sole nel quartiere Japigia. Secondo le prime ricostruzioni una Smart si è ribaltata pare dopo la collisione con un’auto parcheggiata. I due feriti sono stati estratti dal veicolo e subito soccorsi dai sanitari del 118. Non verserebbero in gravi condizioni di salute.