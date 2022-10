Sport e Salute, dalla Regione contributi che incentivano l’attività sportiva in Puglia, scadenza dei due Avvisi: 18 novembre 2022

BARI - La Regione Puglia finanzia, con risorse proprie, grazie all’impegno del Presidente Emiliano e del suo Vice, Ass. Piemontese, la pratica di attività sportive nella nostra regione.Sono, infatti, aperti, fino al prossimo 18 novembre, due bandi per l’acquisto di attrezzature sportive, spesso indispensabili per l’attività stessa.L’Avviso F, consultabile al seguente link http://rpu.gl/KEu4C , con una dotazione finanziaria di 350 mila euro, è rivolto a Comuni, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali, paralimpiche, Associazioni riconosciute dal CONI o dal CIP, Società e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali.È possibile richiedere un contributo sull’acquisto di attrezzature tecnico-sportive, fisse e mobili, necessarie allo svolgimento e allo sviluppo dell’attività sportiva, compresi gli ausili sportivi e funzionali all’espletamento dell’attività sportiva da parte di persone disabili.Per gli acquisti di attrezzature fatti dal 1° gennaio 2022 fino alla data di pubblicazione dell’Avviso il contributo riconosciuto copre metà delle spese ammissibili, fino a un massimo di 5 mila euro.Per quelli che saranno effettuati fino al 31 dicembre 2022, il contributo riconosciuto è pari al 90% delle spese ammissibili e arriva a un massimo di 9 mila euro.L’Avviso G, consultabile al seguente link http://rpu.gl/M4jkh , con una dotazione finanziaria di 300 mila euro, è rivolto a singoli atleti paralimpici e persone disabili che intendono iniziare un’attività sportiva, purché residenti da almeno 2 anni in Puglia.Le attrezzature sportive acquistate devono essere a uso esclusivo del richiedente e il contributo regionale arriva fino al 95% delle spese ammissibili, per un massimo di 12 mila euro.Si può richiedere il contributo inviando la documentazione richiesta dai bandi, via posta elettronica certificata a: bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it . Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia Per l’attuazione del Piano Taranto.