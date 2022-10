Il Ministro della Difesa israeliano Benny Gantz ad Ankara ha commentato: "Il patto sui confini marittimi riflette la capacità dei due Paesi di cooperare per il bene della stabilità e della prosperità economica. Questo accordo è una risorsa per la sicurezza di Israele e la stabilità e la sicurezza della regione".

- Firma storica, seppur separata, tra Israele e Libano che ha ufficializzato la demarcazione delle loro acque di confine mettendo fine alla disputa per lo sfruttamento delle riserve del gas contese. L'accordo marittimo è stato importante per i due Paesi che sono in guerra dal 2020.