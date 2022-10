Il 28 e 29 ottobre Soroptmist Maglie Sud Salento promuove dei corsi di disostruzione pediatrica

Il Soroptmist International Maglie Sud Salento per i giorni 28 e 29 ottobre organizza i corsi gratuiti di “manovre di disostruzione pediatriche” in collaborazione con Squicciarini Rescue Srl, medico pediatra coordinatore attività Bsld del Ministero della Salute con il patrocinio dei comuni di Corigliano d’Otranto e di Melpignano.





Il Club del Soroptmist Maglie Sud Salento, da sempre attento alle necessità e ai bisogni della società a qualsiasi livello, con questi corsi offre un’opportunità al territorio con l’intento di diffondere maggiore sensibilità e prevenzione di alcune delle tematiche che interessano l’età pediatrica, anello più debole e sensibile, ma anche il più importante della comunità. Prevenzione con manovre semplici che tutti possono e dovrebbero conoscere per aiutare i figli, amici, nipoti o chiunque si incontra sulla nostra strada.

Imparare a salvare un bambino è patrimonio dell’Umanità. Gli incidenti che spesso accadono in casa, nelle scuole, al parco, non sono tragiche fatalità ma frutto di errori che possono rivelarsi mortali per i piccoli se non si sa come aiutarli. Il Dott Marco Squicciarini, medico nominato esperto presso il Consiglio Superiore di Sanità nel 2014 per le Manovre di disostruzione e rianimazione cardiopolmonari pediatriche, durante la lezione spiegherà e mostrerà le manovre di disostruzione delle vie aeree e gli elementi di primo soccorso.



«Il soffocamento da corpo estraneo rappresenta un rilevante problema di salute pubblica –dichiara Marco Squicciarini, costituisce una delle principali cause di morte nei bambini di età inferiore ai 3 anni e le evidenze epidemiologiche indicano che la quota di incidenti rimane elevata anche e fino ai 14 anni di età».



Nel 2017 il Ministero della Salute analizzando la letteratura scientifica e le esperienze di altri paesi in materia di prevenzione del soffocamento da cibo, ha pubblicato le “Linee di indirizzo per la prevenzione del soffocamento da cibo, in età pediatrica”, documento fondamentale ancora troppo poco conosciuto.



«Questo service promosso dal nostro Club è un'opportunità importante per il nostro territorio -sostiene la Presidente del Soroptmist Maglie Sud Salento Giusi Portaluri- è un evento welfare di grande impatto e rilevanza per la comunità, in linea con l’agenda 2030 dell’Onu. È gratuito e mira alla protezione ed alla salvaguardia della salute dei nostri piccoli, è rivolto a babysitter, genitori, insegnanti, nonni, a chiunque viva o lavori accanto a un bambino. Sono il nostro futuro ed il loro benessere è fondamentale per noi e per la nostra comunità. Chi salva un bambino, salva il mondo intero!»



I corsi è realizzato grazie agli sponsor Banca popolare pugliese e EMD 112 e si terranno nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre a Corigliano d’Otranto al Castello de’ Monti e nella mattina di sabato 29 a Melpignano nelle sale di Palazzo Marchesale Castriota Skanderberg. La lezione/corso, della durata di circa 2 ore, sarà tenuta dal medico Marco Squicciarini la cui missione è salvare le vite dei bambini dal non sapere, attraverso ogni canale possibile (www.manovredisostruzionepediatriche.com).



A fine corso ai partecipanti sarà rilasciato un attestato, prenotazione obbligatoria ai seguenti link.







Corigliano d’Otranto:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-manovre-di-disostruzione-pediatrica-422684088487







Melpignano: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-corso-manovre-disostruzione-pediatriche-422594510557