Tajani: “Siamo per un governo politico. Tecnici siano dei casi, non la regola”

ROMA - Il coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani interviene sulle ipotesi di formazione del nuovo esecutivo: “Prematuro fare ora i nomi dei ministri, sono importanti i contenuti e i criteri per un governo di alto profilo”. Poi nega frizioni con Meloni e Salvini. Sul caro bollette: “Il tetto al prezzo del gas è la strada. Serve unità in Europa”. Sul Pnrr: “Ok modifiche, ma che non stravolgano”.