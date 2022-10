Governo, Meloni: fare presto, ci sono troppe scadenze

Tra le ipotesi circolate in ambienti parlamentari ci sarebbe l'aumento della base Isee per i bonus o le aliquote del credito di imposta, che però assottiglierebbero non poco il 'tesoretto' di 10 miliardi a disposizione per i nuovi sostegni.

ROMA - "Vediamo di capire quando sono" le consultazioni, "bisogna cercare di fare presto, ci sono troppe scadenze importanti". Così la leader di Fdi Giorgia Meloni parlando con i cronisti mentre lasciava gli uffici di Montecitorio.In attesa della formazione del nuovo esecutivo, starebbero proseguendo i contatti del leader di FdI con il premier Mario Draghi. Meloni starebbe valutando insieme al governo uscente tutte le strade possibili in vista del quarto probabile decreto Aiuti.