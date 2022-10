Tennis: Andreas Seppi si ritira a 38 anni

Seppi ha dichiarato: “Il momento in cui ho deciso di ritirarmi è stato durante gli Usa Open dove alla terza partita mi sono di nuovo infortunato alla spalla e non sono riuscito più a giocare. Disputerò in questa stagione solo altri due tornei, l’ATP 250 di Napoli e il Challenger a Ortisei poi lascerò il tennis. Prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi per questa mia decisione”.

- Il tennista Andreas Seppi ha deciso di ritirarsi a 38 anni. Il suo addio al tennis è arrivato dopo 20 anni di carriera a grandi livelli. Ha vinto tre titoli ATP a Eastbourne, Belgrado e Mosca. Per molti anni è stato numero 1 in Italia. Nel 2013 è stato numero 18 al mondo.