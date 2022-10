Tennis: Berrettini infortunato al piede, salterà il torneo di Vienna

Berrettini ha dichiarato: “In seguito ai tanti controlli sul mio piede sinistro, esperti medici mi hanno comunicato che non potrò giocare a Vienna. Farò tutto il possibile per disputare il torneo ATP 1000 di Parigi Bercy in Francia che si svolgerà dal Lunedì 31 Ottobre a Domenica 6 Novembre 2022”. Berrettini è numero 14 al mondo nella Classifica ATP.

Matteo Berrettini ha deciso di non giocare il torneo ATP 500 di Vienna di tennis che inizia oggi e terminerà Domenica 30 Ottobre. Il tennista romano si è infortunato al piede sinistro durante il torneo di Napoli dove ha perso in finale con Lorenzo Musetti.