Tennis, a Firenze Sonego eliminato nel primo turno

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del torneo ATP 250 di tennis di Firenze Lorenzo Sonego eliminato 6-4 6-4 dallo spagnolo Bernabè Zapata Miralles. Il torinese si oppone col servizio e i pallonetti, ma non basta per prevalere. Lo spagnolo è preciso col dritto il rovescio e i top spin. E’ efficace con il lob e i passanti incrociati. Fa la differenza in positivo con le demi volèe. Lo svedese Mikael Ymer vince 6-1 6-2 con l’olandese Tim Van Rijthoven. Il kazako Alexander Bublik si impone 7-5 6-2 col cileno Cristian Garin. Il tedesco Oscar Otte prevale 3-6 6-4 6-2 con l’ungherese Marton Fucsovics.