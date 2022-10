Tennis, Sofia: Sinner e Musetti eliminati in semifinale





Nella prima semifinale Lorenzo Musetti perde 7-6 7-5 con lo svizzero Marc Andrea Huesler. Il toscano si oppone con il servizio e il dritto ma non riesce a prevalere. Huesler è preciso col rovescio e i passanti incrociati. Musetti resiste con gli ace e i colpi da fondo campo però lo svizzero fa la differenza in positivo con i top spin.

- Nella seconda semifinale del torneo ATP 250 di Sofia di tennis Jannik Sinner eliminato dal danese Holger Rune per il ritiro per l’infortunio alla caviglia destra dell’altoatesino nel terzo set sul 5-2 per il danese dopo che Sinner vince 7-5 il primo set e che il danese si impone 6-4 nel secondo set.