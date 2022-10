Serie C: il Taranto vince 1-0 col Foggia

La Virtus Francavilla Fontana supera 2-1 al “Giovanni Paolo II” l’Andria e raggiunge a 10 punti la Juve Stabia e la Turris. L’Andria è ultima con 3 punti insieme alla Viterbese. Il Cerignola perde 1-0 al “Monterisi” con il Gelbison e rimane a 7 punti.

- Nella sesta giornata di andata del Girone C di Serie C il Taranto vince 1-0 allo “Jacovone” con il Foggia e ha 6 punti in classifica. Seconda sconfitta consecutiva per i dauni dopo quella per 4-0 allo “Zaccheria” col Pescara. I rossoneri pugliesi restano a 4 punti. Il Monopoli prevale 2-1 al “Curcio” con il Picerno ed è quarto con 11 punti.