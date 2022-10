Tennis, a Sofia trionfa lo svizzero Husler

FRANCESCO LOIACONO - Lo svizzero Marc Andrea Husler vince il torneo ATP 250 di tennis di Sofia. Supera in finale 6-4 7-6 il danese Holger Rune. Primo titolo ATP nella sua carriera di tennista per lo svizzero. Husler è preciso col servizio e i top spin. Rune resiste con i pallonetti e il rovescio ma non basta per prevalere.

Lo svizzero è efficace col dritto e nel primo set salva due palle break. Rune nel secondo set mette a segno nove ace però non riesce a imporsi. Huesler fa la differenza in positivo con gli smash e i lungolinea. Sono imprendibili le sue demivolèè. Un tennista svizzero non otteneva un successo in un torneo ATP dal 2019 quando Roger Federer vinse il torneo di Basilea.