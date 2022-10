Fabio Cannavaro debutta con un pareggio sulla panchina del Benevento

- Nella settima giornata di andata di Serie B Fabio Cannavaro debutta sulla panchina del Benevento con un pareggio per 1-1 al “Vigorito” con l’Ascoli. Il Genoa vince 2-0 al “Mazza” con la Spal e a 14 punti resta in corsa per la promozione diretta in Serie A. La Ternana supera 2-0 al “Tombolato” il Cittadella e con 13 punti è in zona play off. Il Parma prevale 2-1 al “Tardini” con il Frosinone e raggiunge a 12 punti i laziali.

Il Venezia prossimo avversario del Bari si impone 4-1 all’ “Unipol Domus Arena” col Cagliari e si porta a 8 punti. Il Palermo perde 1-0 al “Barbera” con il Sud Tirol ed è in zona play out con 7 punti. Primo successo in trasferta per il Pisa. I toscani vincono 3-1 al “Curi” col Perugia e sono terzultimi a 5 punti. Il Como perde 3-1 al “San Vito-Luigi Marulla” con il Cosenza ed è ultimo con 3 punti.