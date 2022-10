L’ americano Taylor Fritz vince il torneo ATP 500 di tennis di Tokyo. Supera in finale 7-6 7-6 l’altro americano Frances Tiafoe. Quarto titolo della sua carriera di tennista per Fritz. Terzo successo nel 2022 dopo quelli a Indian Wells e a Eastbourne. Con questa vittoria Fritz diventa numero 8 al mondo nella Classifica ATP. Tiafoe è diciassettesimo.

Fritz è efficace col servizio. Tiafoe annulla tre palle break ma non basta per prevalere. Fritz è preciso con il dritto e i top spin. Fa la differenza in positivo con i passanti incrociati e i colpi da fondo campo.