Tennis, Vienna: Medvedev e Shapovalov volano in finale





Nella seconda semifinale il canadese Denis Shapovalov supera 7-6 6-0 il croato Borna Coric. Per Shapovalov è la sesta finale nella sua carriera di tennista in un torneo ATP e la seconda finale del 2022 dopo quella persa a Seul.

Nella prima semifinale del torneo ATP 500 di Vienna sul cemento indoor al coperto di tennis il russo Daniil Medvedev vince 6-4 6-2 con il bulgaro Grigor Dimitrov e si qualifica per la finale. Per il russo ventisettesima finale nella sua carriera e quinta finale in questa stagione.