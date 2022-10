Tensione Francia-Usa su costo del gas

Rapporti tesi tra Francia e Usa. Il Ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, che sta fronteggiando il blocco delle raffineria che sta mandando in crisi i distributori di benzina, si scaglia contro gli Usa per i costi del gas quattro volte superiore a quelli pagati dagli industriali americani.Le Maire, intervenuto alla Camera Alta, ha dichiarato: "Non possiamo accettare che il nostro partner americano venda il suo Gnl a un prezzo quattro volte superiore a quello al quale vende agli industriali americani. Il conflitto in Ucraina non deve sfociare in una dominazione economica americana e in un indebolimento dell'Unione europea". Per questo, concludendo il suo intervento, Le Maire chiarisce: "Dobbiamo trovare rapporti economici più equilibrati tra i nostri alleati americani e il continente europeo".