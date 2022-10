Tentata rapina sull'A14 tra Canosa e Cerignola: veicoli in fiamme e rapinatori in fuga

Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud, ora spenti.



Sono in corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti, oltre alle pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della Direzione di Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.



Attualmente sulla A14 Bologna-Taranto si registra 1 km di coda nel tratto compreso tra Andria e Canosa in direzione Pescara per l’uscita obbligatoria a Canosa.



Chi sulla A14 viaggia da Pescara verso Bari deve uscire a Cerignola est e, tramite la SS16 Adriatica e la SP231 Andriese-Coratina, può rientrare in A14 a Canosa. Percorso inverso per chi da Bari viaggia in direzione Pescara.



Chi da Pescara è diretto verso Napoli, deve uscire a Cerignola est e percorrere la viabilità ordinaria, con rientro in A16 a Cerignola ovest. Percorso inverso per le percorrenze da Napoli verso Pescara.

Chi da Bari è diretto verso Napoli, deve uscire a Canosa e percorrere la viabilità ordinaria, con rientro in A16 a Cerignola ovest. Percorso inverso per le percorrenze da Napoli verso Bari.

