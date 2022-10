Thomas, dal 14 ottobre in radio il nuovo singolo "Monroe"

Monroe è il titolo del nuovo singolo di Thomas che anticipa l’album in uscita nel 2023, un nuovo viaggio musicale per il giovane talento ed ex alunno della scuola di Amici, prodotto da Ricky Quagliato e scritto assieme a Stefano Paviani e Nicola Messedaglia.

Monroe viaggia decisa al ritmo di una sfilata, ricca di glamour, con un tessuto sonoro prezioso, minimale e seducente. Fonde un vero e proprio climax dei ‘90 alla freschezza sonora del nostro tempo. La scrittura è diretta, arriva come uno schiaffo d’autore, provocando e sottolineando la capacità di far suonare l’italiano come l’inglese. Ha tutte le carte in regola per essere un brano dal respiro internazionale.

"Con Monroe ho scoperto quanto sia bello perdere il controllo e lasciarsi andare anche nella musica - spiega Thomas. L’abbiamo scritta di getto senza troppi giri di parole, ci siamo divertiti sul groove e abbiamo creato così un sapore tutto nuovo Questo brano è stato una sorpresa anche per me, e vi dirò…Non vedo l’ora di portarla sul palco!"