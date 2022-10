L'Eurospar di Trinitapoli, in via vecchia Canosa, oggi compie tre anni dall'ultima ristrutturazione, ma la sua storia dura da più di un decennio, quasi dodici anni. Molti degli auguri alla Despar sono arrivati tramite messaggi facebook, di clienti soddisfatti per l’accoglienza e la gentilezza mostrata oltre ai prodotti freschi e genuini che quotidianamente Eurospar mette a disposizione. Tanti auguri al team di Eurospar di Trinitapoli.