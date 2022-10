Trani: iniziano gli incontri pastorali tra l’arcivescovo Mons. D’Ascenzo e gli alunni delle scuole dell’Arcidiocesi

Incontro emozionante nella mattinata del 13 ottobre 2022 presso l’auditorium della scuola secondaria di 1^ grado “Rocca-Bovio-Palumbo”, S.E. l’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, accompagnato dal Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano prof. Don Nicola Grosso, è stato accolto dal Dirigente Scolastico prof. Giovanni Cassanelli per la visita pastorale nelle scuole dell’arcidiocesi in vista del Sinodo del 2023.Più di 150 ragazzi hanno espresso la loro gioia attraverso canti e balli tipici della nostra regione e hanno esposto, attraverso un dialogo sincero, i loro interrogativi, le loro perplessità e i loro bisogni.I temi della speranza, dell’accoglienza, della condivisione e dell’empatia hanno suscitato grande interesse nell’Arcivescovo il quale ha sottolineato la “saggezza” dei ragazzi nell’esporre e condividere le loro emozioni. S.E. Monsignor D’Ascenzo ha evidenziato quanto sia importante “camminare insieme” e come la scuola, la Chiesa e la famiglia siano le istituzioni che ricoprono il ruolo di grandi “tifosi” di una squadra rappresentata proprio dai nostri studenti.La visita dell’Arcivescovo si è conclusa con il saluto del D.S. prof. Giovanni Cassanelli che ha ringraziato S.E. per aver fatto vivere ai nostri alunni e a tutta la comunità scolastica, l’emozione e la gioia di aver condiviso un pezzetto di cammino sinodale.