'BrindisiClassica': piano recital della pianista Camilla Chiga alla Provincia

BRINDISI - Venerdì 21 ottobre alle ore 20.00 la stagione concertistica "BrindisiClassica" torna nell'elegante Salone di rappresentanza della nostra Provincia, ove le qualità acustiche della sala e il buon pianoforte gran coda consentiranno alla giovane e brillante pianista concittadina Camilla Chiga di esprimere al meglio le sue doti musicali e interpretative e ai partecipanti un ascolto appagante e consapevole.Il concerto rientra nella XXXVII stagione concertistica "BrinsdisiClassica", organizzato con la direzione artistica delle Prof.sse Silvana Libardo e Francesca Salvemini, sotto l'egida le Ministero della Cultura e con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi.Quanto mai interessante e attraente il programma, che prevede celebri composizioni di due giganti della musica romantica quali Chopin e Liszt.La prima parte è dedicata a Chopin, del quale sarà eseguita l'intera opera Ventiquattro preludi op 28, con la quale il genio poetico del grande pianista e compositore polacco inventa una "poetizzazione del preludio", un genere poi seguito da altri musicisti, e lo Scherzo in do diesis minore op. 39, il più conciso e ironico dei quattro scritti da Chopin, denso di tensioni espressive.Nella seconda parte, dedicata allo stile maturo di Liszt, il pubblico potrà emozionarsi con l'ascolto del miracolo di bellezza e l'intensità sonora del Waltz from Opera "Faust", pararasi dell'omonimo dramma lirico di Charles Gounod, e con il virtuosismo potente e travolgente della Rapsodia Ungherese n.15, una libera trascrizione della Marcia di Rakoczy, inno ufficiale dell'Ungheria.La giovanissima e talentuosa Camilla Chiga ha un curriculum davvero straordinario: si avvicina al pianoforte all'età di quattro anni e mezzo e, a soli 18, consegue il Diploma Accademico di 1° livello in pianoforte con lode e menzione sotto la guida della Prof.ssa Maria Grazia De Leo. Prosegue gli studi di secondo livello al Conservatorio "N. Piccinni" di Bari sotto la guida del M° Pasquale Iannone e partecipa a corsi e masterclass dei Maestri Lucchesini, Oliva, Risaliti, H'Hora, Burato e dello stesso Iannone all'Accademia di Pescara.Dall'età di sette anni partecipa a competizioni pianistiche e vanta ora più di 40 premi vinti in concorsi nazionali ed internazionali; tra questi il 1° Premio nei concorsi "G. Rospigliosi" di Lamporecchio (PT), "Osimo Piano Hours Festival" di Osimo (AN), "Euterpe" di Corato (BA), "Pietro Argento" di Gioia del Colle (BA), "Città di Spoleto" e il concorso Internazionale "Concorso Orchestra Ferruccio Busoni" di Fucecchio (FI), dove ha suonato in finalissima con l'orchestra conseguendo il Secondo Premio (primo non assegnato).Suona da concertista solista dall'età di 14 anni e vanta ora una ragguardevole esperienza, essendosi esibita in ogni parte d'Italia per importanti istituzioni, quali l'Accademia Musicale Pescarese, la Camerata Musicale Salentina, i festival "Festival San Giacomo" di Bologna, "FuoriPiano Festival" di Potenza, "Monferrato Classic Festival" di Quargnento, "Barletta Piano Festival" e, da solista con l'orchestra "Galilei" della Scuola di Musica di Fiesole, ai Giardini Naxos di Messina per ben due volte.Ha debuttato con l'orchestra eseguendo il Concerto n. 1 op. 15 per pianoforte e orchestra di L.V. Beethoven, eseguito anche nel 2021 con l'orchestra "Galilei" della Scuola di Musica di Fiesole a Martina Franca.