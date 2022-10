Travel Hashtag: a Borgo Egnazia l'ottava edizione

SAVELLETRI DI FASANO (BR) - Sarà il luogo simbolo dell’ospitalità Pugliese ad accogliere il 10 e 11 novembre l’unica tappa italiana del 2022 che esplorerà il tema dell’eccellenza come leva strategica per lo sviluppo turistico dei territoriArchiviata da poco l’edizione statunitense di Travel Hashtag, l’evento-conferenza itinerante nato nel 2019 per approfondire gli scenari che si delineeranno nel prossimo futuro relativamente all’industria del turismo, è già iniziato il countdown verso l’ottava edizione, l’unica in Italia nel 2022, che segue quelle di Londra, Dubai e New York. A distanza di un anno esatto dalla tappa milanese, Travel Hashtag torna in Italia per chiudere l’anno con un evento che si preannuncia ricco di ospiti e partner di primo piano.“Due giorni dedicati alle varie sfaccettature dell’eccellenza turistica in relazione allo sviluppo dei territori – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – L’hashtag scelto per l’occasione è #excellenceforgrowth e tra i partner al nostro fianco ci sono FederTerziario, Emirates, BTM, Kelmer Middle-East e Tinorent”.L’iniziativa, che coinvolgerà personalità del settore travel e hospitality, esponenti della politica, delle istituzioni e del mondo imprenditoriale della regione, è patrocinata dal Ministero del Turismo, ENIT e Pugliapromozione."Borgo Egnazia, parte di Leading Hotels of the World, è il set ideale e incomparabile per parlare di eccellenza e territorio – aggiunge Romanelli – Da pugliese sono orgoglioso di come la mia regione sia riuscita a diventare negli anni tra le destinazioni più ambite e amate a livello globale dai viaggiatori di fascia alta. Un cambio di passo e un successo che non possono non essere attribuiti soprattutto alla visione e al grande lavoro della famiglia Melpignano”.Travel Hashtag proprio a Borgo Egnazia sperimenterà un format più ricco e articolato rispetto alle precedenti edizioni: alla conferenza d’apertura seguiranno due talk – uno per ciascuna giornata – ed un side meeting di chiusura. Tra i numerosi relatori in arrivo in Puglia anche Alessandra Priante (Director per l’Europa di UNWTO), Roberta Garibaldi (AD di ENIT), Giorgio Palmucci (ex Presidente ENIT), Flavio Ghiringhelli (Country Manager Italy di Emirates), Simona Tedesco (Direttore di DOVE), Enzo Carella (Presidente di FederTerziario Turismo). Protagonisti della conferenza di apertura in programma giovedì 10 novembre in mattinata, tra gli altri, l’assessore al Turismo Gianfranco Lopane, il Direttore Generale di Pugliapromozione Luca Scandale ed il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile.“È un onore per noi ospitare l’edizione italiana 2022 di Travel Hashtag” – dichiara Aldo Melpignano, Owner e Managing Director del Gruppo San Domenico Hotels – “Crediamo fortemente che il raggiungimento dell’eccellenza sia possibile solo valorizzando il legame con il territorio, le sue persone e le sue tradizioni. È da questa connessione che ha vita un circolo virtuoso dove, alla crescita dei luoghi dell’ospitalità, corrisponde una forte crescita del territorio. Da oltre venticinque anni questa visione, oltre che missione, ci ha permesso di contribuire alla trasformazione della Puglia nella destinazione che è oggi.”Dal 2010 Borgo Egnazia è l’essenza dell’accoglienza pugliese più autentica. In questo luogo meraviglioso, liberamente ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese, è possibile vivere una esperienza di rigenerazione per sé stessi e per il territorio in cui ci si trova, con un impatto positivo che va oltre l’esperienza di viaggio. Ogni giorno dell’anno, in tutte le stagioni, Borgo Egnazia propone una visione del benessere completa e integrata in ogni momento del viaggio, in sinergia con uno stile di ospitalità basato su esperienze locali ed autentiche.