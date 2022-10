BARI - Un ragazzo di 13 anni viene violentato da un altro minorenne, di qualche anno più grande di lui, e altri due ragazzi filmano il tutto in un video. Purtroppo la scena è diventata virale su Whatsapp. Sull'episodio indagano i Carabinieri, le violenze sarebbero avvenute in un comune del nord barese a giugno, come riportano alcuni media locali. Il video è iniziato a circolare e a diventare virale negli ultimi giorni.