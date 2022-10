Tricase, picchia la ex per un like

TRICASE (LE) - Scene di violenza da Tricase, nel leccese, dove un 19enne del posto è indagato per lesioni e stalking nei confronti dell’ex fidanzata 18enne. Il 19 ottobre scorso la ragazza sarebbe stata schiafeggiata, presa a pugni e trascinata per i capelli fuori dall’abitazione per un like messo ad un altro ragazzo sui social che avrebbe provocato la gelosia e l'ira del 19enne.Tuttavia, l'episodio sarebbe solo l'ultimo di una serie di violenze e abusi. Per la 19enne, che si è avvalsa della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, è scattato il “divieto di avvicinamento”. Il giovane avrebbe anche obbligato la ragazza a starle sempre al fianco, arrivando addirittura a costringerla a lasciare il lavoro, se non lo avesse fatto insieme a lui, oltre a minacciare il datore di lavoro di appiccare fuoco al posto.Le minacce sarebbero continuate anche dopo la fine della loro relazione, con il 19enne che si sarebbe reso protagonista di stalking sotto casa - documentati dalle foto inviate all'ex fidanzata tramite whatsapp - avvertendola che, se fosse uscita, sarebbe stata la sua fine.