Ugento, si tuffa in mare senza fare ritorno a riva: salvato 57enne

UGENTO (LE) - Attimi di paura sul litorale di Ugento, nel Leccese, dove un uomo di 57 anni è stato salvato da una motovedetta della Capitaneria di Porto. L’allarme è stato dato ieri pomeriggio da un familiare dell’uomo molto preoccupato dal fatto che non lo vedeva ritornare a riva dopo il tuffo in mare.Le ricerche delle motovedette sono subito state avviate con i gommoni della Guardia Costiera di Leuca e Gallipoli e anche con un elicottero dei Vigili del Fuoco di Bari.Il 57enne è stato rivenuto in buone condizioni dopo 3 ore a un miglio dalla costa. Pronto il soccorso dei sanitari del 118 che lo attendevano a bordo della motovedetta.