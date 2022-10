Grave caso di violenza in America dove il marito della speaker Nancy Pelosi è stato aggredito nella sua casa di San Francisco, in California, da un uomo di 42 anni che sui social aveva postato teorie cospirazioniste sul Covid-19, i vaccini e l'assalto di Capitol Hill.Al momento dell'aggressione il marito era solo in casa ed ha avuto bisogno del ricovero in ospedale per curarsi dalle ferite ricevute, ma non è in pericolo di vita.