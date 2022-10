E' morto 'Killer' Jerry Lee Lewis

- E' morto all'età di 87 anni, nella sua casa di Memphis, Jerry Lee Lewis considerato l'ultimo pioniere del rock 'n' roll. Il 'Killer', per il suo modo ribelle di esibirsi dal vivo, entrato di recente nella Country Hall of Fame, vanta tra i suoi successi Great Balls Of Fire, diventata colonna sonora di Top Gun.

Nato in Louisiana, da famiglia umile, trova il successo a 21 anni per Sun Studios, la stessa che aveva fatto esordire Elvis, prima che passasse alla Rca per poi avere una carriera in ascesa fino al 1958 quando fu travolto dallo scandalo per aver sposato in seconde nozze Myra Gale Brown, la cugina 13enne di secondo grado.

La sua carriera ripartì nella seconda metà degli anni '60 col country, ma tra gli anni '70 e '80 fu caratterizzata da droga ed alcool che gli provocarono guai familiari, con la morte della quarta e quinta moglie per annegamento in piscina ed overdose, oltre a problemi col fisco.