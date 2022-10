Valenzano, spari d'arma da fuoco vicino circolo ricreativo: al via indagini

VALENZANO (BA) - Al via le indagini dei Carabinieri della compagnia di Triggiano (Ba) sull’esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco avvenuta in via Brunelleschi. Gli spari sono stati esplosi domenica mattina all’esterno di un circolo ricreativo. Ad intervenire sul posto i militari dopo una chiamata al 112. I militari, dopo aver setacciato l'intera area, stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona per ricostruire l’accaduto e identificare la persona.