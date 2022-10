Barcellona - Inter, Lautaro: ''Servirà una gara di personalità''

Alla vigilia di Barcellona-Inter, l'attaccante argentino ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa

Dopo il successo ottenuto a San Siro, l'Inter si prepara al match del Camp Nou contro il Barcellona, quarta sfida del Gruppo C di UEFA Champions League. Le parole Lautaro Martinez, in conferenza stampa al fianco di mister Simone Inzaghi, alla vigilia del match:

Zanetti ha detto che puoi essere un riferimento dell’Inter per tanti anni.

"Quello che ha detto Zanetti è un orgoglio perché lui è una bandiera del Club, io lavoro per dare il meglio all’Inter per dare una mano ai compagni e crescere ogni giorno, cerco di fare quello e lo ringrazio per le sue parole. Oggi sono un giocatore dell’Inter, quello che ho sempre voluto, do tutto per l’Inter".

Servirà una partita diversa rispetto a Milano?

''Faremo ciò che abbiamo preparato. Domani dobbiamo giocare con personalità da grande squadra, mettere in campo quello che abbiamo preparato con il mister".

Dybala e Di Maria si sono infortunati. Sei preoccupato per l'Argentina?

"Sono giocatori molto importanti per l’Argentina, spero non sia niente di grave e che siano entrambi disponibili per il mondiale".

Come ti senti?

"Sono tranquillo, con il lavoro che faccio e la mano che do ai miei compagni, in questi momenti di mancanza di risultato dovevamo dare qualcosa in più per la squadra e ho cercato di farlo. Come capita a tutti gli attaccanti devo stare tranquillo perché il gol arriva quando meno lo aspetti".

Che stadio ti aspetti, un tifo così forte può caricare anche voi?

"Noi dobbiamo fare la nostra partita, all’andata l’arbitro ha analizzato tutto e ha fatto le sue valutazioni. Domani noi faremo il nostro meglio, e l’arbitro farà il suo come tutti".

Domani ci saranno assenze importanti, da Brozovic a Lukaku e Correa.

"Sono assenze pesanti ma abbiamo giocatori che sono pronti a sostituire i giocatori che non ci saranno e a dare tutto come è successo a San Siro".

Il Barcellona ha qualche problema in difesa...

"Non avranno, Araujo, è un grande difensore. Per quello che riguarda noi abbiamo preparato la partita, domani giocheremo per mettere in campo tutto per un risultato positivo":

Domani firmeresti per un pareggio?

"No, per la vittoria".





Grazie a Inter.it