Ventiduenne stuprato e rapinato a Roma

ROMA - Lo ha soccorso un passante che lo ha trovato in lacrime e in stato confusionale lo scorso sabato mattina verso le 7.00, tra via dei Luceri e via Tiburtina. La vittima, uno studente fuorisede, è un ventiduenne sardo che riportava tumefazioni sulle labbra e sull’occhio sinistro. Ha denunciato di essere stato picchiato e derubato da tre giovani stranieri, probabilmente nordafricani. È accaduto nel quartiere San Lorenzo, a Roma, dove uno degli aggressori lo avrebbe anche violentato.La squadra mobile sta indagando sulla vicenda e cercherà di raccogliere informazioni sui colpevoli dalle telecamere di sorveglianza della zona. Il ragazzo aveva trascorso una serata con gli amici in un locale nei pressi del Colosseo e, in seguito, ha preso un taxi con cui si sarebbe recato a San Giovanni. Da lì, si è servito di un monopattino per fare ritorno alla sua abitazione che condivide con altri coetanei, proprio nel quartiere San Lorenzo dove il mezzo si è fermato.I tre assalitori lo hanno raggiunto e, dopo averlo pestato e avergli sottratto cellulare e orologio, lo hanno condotto con la forza verso lo sportello bancomat più vicino dal quale, però, il giovane non sarebbe riuscito a prelevare. A quel punto, uno dei tre rapinatori lo ha trascinato nell’androne di un palazzo e avrebbe abusato di lui. Il ventiduenne è stato trasportato in codice rosso e in stato di shock al Policlinico Umberto I, dove gli sono stati assegnati trenta giorni di prognosi. I residenti, che sono stati allarmati dalle urla del ragazzo, si lamentano: “San Lorenzo è un quartiere dimenticato da tutti e lasciato allo sbando, la gente ha paura a camminare per strada”.Solo poche ore prima, intorno alle 23.30, una quarantenne sarebbe stata violentata a Garbatella. Dopo una serata trascorsa con amici, stava per salire in auto quando è stata raggiunta alle spalle da un uomo che le ha sferrato un pugno nello sterno incrinandole due costole. Secondo le testimonianze, il sospettato indossava guanti in lattice e questo indizio lascia intendere che l’abuso fosse premeditato. Il soccorso prestato dalle amiche ha fatto in modo che lo stupro non si concludesse. (