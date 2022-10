LECCE - Dormono per terra, in piazza Sant’Oronzo da due mesi, protetti solamente dal porticato. Fino a poco tempo fa si trattava di un uomo ed il suo cane, ma ora si è aggiunta anche una donna. Una vecchia coperta, stracci usati e un paio di cuscini strappati alla raccolta dei rifiuti: un vero e proprio letto, ma in piazza Sant’Oronzo. Fra i tanti che vedono quelle coperte, passandovi accanto, silenziosi, a pochi metri dall’ingresso del Municipio, probabilmente ci saranno anche gli esponenti della Giunta o lo stesso Sindaco. Lo denuncia il consigliere comunale Andrea Guido.Questa scena si ripete da settimane - prosegue Guido -. Ma non possiamo prendercela con loro - i senzatetto - per il degrado generato, per gli escrementi e le urine e per l’immagine deturpata del salotto buono della città ancora affollato dai visitatori dei flussi autunnali. Io me la prendo con chi avrebbe il dovere di controllare, sorvegliare, agire e aiutare, per il bene degli indigenti, prima, e, subito dopo, per la salvaguardia della bellezza del cuore storico, artistico e politico della nostra cittadina e della sua attrattività turistica. I primi a pagarne le spese di questo degrado sono senz’altro le attività commerciali e di ristorazione presenti sull’area, ma credo che ogni leccese si senta, in fondo, un po’ sconfitto, conclude Guido.