Voto di scambio: arrestata consigliera comunale Bari

Le indagini hanno portato all'arresto di 19 persone tra le province di Bari, Taranto e Palermo. Contestati, a vario titolo, anche i reati di scambio elettorale politico-mafioso e associazione mafiosa nelle indagini che stamani hanno portato all'arresto di 19 persone tra le province di Bari, Taranto e Palermo.



Tra gli arrestati posti ai domiciliari figurano Francesca Ferri, consigliera comunale di Bari per Italia Popolare e Nicola Canonico, imprenditore e presidente del Foggia calcio, in passato consigliere pugliese e comunale a Bari.



Le indagini riguardano un presunto scambio elettorale politico-mafioso per le elezioni amministrative di Bari e di Valenzano del 2019.

BARI - E' in corso dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto, l’esecuzione di un’ordinanza applicativa da parte di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari), emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta di questa Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia.