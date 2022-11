80 anni fa Aldo Moro al tribunale militare di Bari

A testimoniare e a documentare il servizio reso da Moro alla giustizia militare è la lapide scoperta il 9 maggio 2018 all'ingresso del presidio giudiziario precedentemente menzionato e riportante il seguente ricordo: "In questo tribunale, Aldo Moro adempì agli obblighi di leva, nella funzione di sostituto procuratore, distinguendosi quale militare solerte e efficiente, dirigendo con umanità e saggezza, l'ufficio di disciplina".

- Dal novembre 1942, in una data rimasta ancora sconosciuta a 80 anni di distanza dalla relativa assegnazione e fino al 30 giugno 1944, Aldo Moro con il grado di Capitano dell'Esercito prima, e dell'Aeronautica Militare poi, prestò il servizio di leva presso il Tribunale Militare di Bari ubicato in via San Francesco d'Assisi.