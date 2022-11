Admo Puglia, ecco il nuovo Ambulatorio Mobile per cercare potenziali donatori: è il primo in Italia

BARI - Consegnato ad Admo Puglia il nuovo Ambulatorio Mobile destinato al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo. La cerimonia ufficiale si è tenuta questa mattina, sabato 5 novembre 2022, a Bari, presso l’ex CTO dell’Asl, nei pressi della Fiera del Levante: il passaggio da Asl Bari, individuata dalla Regione Puglia come destinataria delle risorse in attuazione dell’art. 26 “Ambulatorio mobile tipizzazione HLA” della Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51, all’Associazione Donatori Midollo Osseo - Puglia è avvenuta alla presenza del consigliere regionale della Puglia, Francesco Paolicelli, tra i primi sostenitori di tutto l’iter burocratico, del direttore generale Asl Bari Antonio Sanguedolce, della dirigente Servizio Strategie e Governo Assistenza Territoriale della Regione Puglia Antonella Caroli, del direttore di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari Angelo Ostuni, della presidente di Admo Puglia Maria Stea, dei componenti del direttivo e dei rappresentanti territoriali di Admo Puglia e di numerose delegazioni di onlus del territorio.L’Ambulatorio Mobile della Puglia è il primo in Italia ad aver seguito uno specifico iter burocratico (regolamentato nella realizzazione e nell’utilizzo da una Legge Regionale) e il terzo in assoluto tra le regioni italiane (dopo Emilia Romagna e Lazio).Il progetto dell’Ambulatorio Mobile, infatti, è stato approvato a febbraio 2022 dalla Giunta della Regione Puglia ed è destinato al reclutamento di potenziali donatori di midollo osseo, individuando la Asl di Bari come destinataria delle risorse in attuazione dell’art. 26 “Ambulatorio mobile tipizzazione HLA” della Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51.L’Ambulatorio ha l’obiettivo di incrementare il numero di potenziali donatori di midollo osseo da iscrivere nel Registro IBMDR. Inoltre, con un’apposita convenzione sottoscritta tra la Asl Bari e l’Admo Puglia (già firmataria di convenzione con la Regione Puglia), si dispone che l’ambulatorio mobile venga utilizzato in accordo con i Servizi Trasfusionali di riferimento.La consegna ufficiale del mezzo completa così il provvedimento che è arrivato a seguito degli incontri informali svolti tra le parti presso la Regione Puglia e a seguito dello stanziamento da parte del Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta dello scorso 24 dicembre, di 100 mila euro.La consegna ufficiale dell’Ambulatorio Mobile è solo il primo dei due appuntamenti istituzionale di questo mese per Admo Puglia che il prossimo sabato 26 novembre celebrerà, sempre a Bari, presso il Palazzo della Città Metropolitana, i 30 anni dalla fondazione.Ulteriori informazioni, gli aggiornamenti sulle iniziative delle singole sedi e altri approfondimenti sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.